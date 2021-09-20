Этот день в истории: когда провели первый конкурс красоты?

Самый первый всемирный конкурс красоты провели в бельгийском городе Спа 19 сентября 1888 года.

Для 19 века подобное мероприятие было в диковинку. Участниц выбирали по фотографиям, которые сопровождались коротким письмом о себе. Жюри получило 350 заявок, в итоге в финал конкурса попала 21 претендентка.

Местные мужчины-аристократы оценивали манеры и пышные формы конкурсанток без посторонних зрителей. Девушки проживали в отдельном пансионе и перемещались по городу в закрытых экипажах. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре. Её наградили 5 тысячами франков.