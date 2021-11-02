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Этот день в истории: когда последний российский император занял трон?

Этот день в истории: когда последний российский император занял трон?

В 1894 году 2 ноября Николай ІІ, 26-летний сын императора Александра III, унаследовал трон Российской империи.

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В период правление Николая II происходили важные исторические события — тяжелое поражение в Русско-японской войне (1904-1905), революция 1905–1907 годов, Первая мировая война, Февральская революция 1917 года, в результате которой он отрекся от престола.

В августе 1917 года по решению Временного правительства Николая II с семьей отправили в ссылку в Тобольск, где Романовы пробыли до мая 1918 года, затем их перевезли в Екатеринбург. Здесь в июле 1918 года царскую семью вместе с приближенными расстреляли.

Интересные факты о Николае II

  • Николай был как две капли воды похож на своего двоюродного брата, английского короля Георга V. Их путали даже родственники. Тем не менее Георг в 1917 году отказался предоставить семье Николая II и самому свергнутому императору политическое убежище.
  • Последний российский император был первым миротворцем в масштабах всего мира. Именно Николай II предлагал разоружиться и заключить всеобщий мир. Он лично участвовал в составлении ноты от 16 августа 1898 года. Однако большинство государств на тот момент не восприняли эту идею.
  • Николай II сократил срок военной службы. Согласно апрельской реформе 1906 года, в пехоте, пешей артиллерии и инженерных войсках — с 4 до 3 лет, в кавалерии и конной артиллерии — с 5 до 4, на флоте — с 7 до 5 лет.
  • В 1900 году Николай II заболел тифом и был при смерти. Предполагалось, что на трон взойдет его пятилетняя дочь Ольга. Но царь выздоровел.
  • Николай любил смотреть киноленты, но больше всего ему нравились автомобили: у русского царя был, пожалуй, самый большой автопарк в Европе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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