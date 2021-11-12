Этот день в истории: когда появился Интернет?

В 1990 году 12 ноября английский ученые Тим Бернерс-Ли и его бельгийский коллега Роберт Кайо выступили с предложением создать Всемирную паутину — World Wide Web.

Как появился Интернет?

Проект «World Wide Web» подразумевал публикацию гипертекстовых документов, связанных между собой гиперссылками. Он предназначался для внутреннего использования учеными CERN (Европейской организации по ядерным исследованиями). В рамках проекта Бернерс-Ли и его помощники создали идентификаторы URI, протокол HTTP и язык HTML. На этих технологиях основывается современный Интернет.

Когда появился первый сайт?

Первый в мире веб-сайт http://info.cern.ch создал Бернерс-Ли. Ресурс заработал 6 августа 1991 года. На нем было описание того, что такое World Wide Web, инструкции по установке веб-сервера, ссылка на браузер и т. д. Этот сайт также являлся первым в мире интернет-каталогом, где позднее был размещен список ссылок на другие сайты.

В свою очередь Робер Кайо в сотрудничестве с обществом Фраунгофера занялся первым для Еврокомиссии Интернет-проектом по информационному распространению в Европе. В результате его работы в 1993 году интернет-технологию передали в общественное достояние.

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Фото: fainaidea.com