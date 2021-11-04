Этот день в истории: когда появилось первое в мире метро?

Метро зародилось в Лондоне. Лондонская подземная городская железная дорога существует с 1863 года. Первый поезд состоял из 23 вагончиков без крыши и управлялся паровозом Стефенсона.

Первая в мире подземная электрическая дорога открылась в Лондоне 4 ноября 1890 года. Это была Северная линия на участке Стоквелл – Кинг Уильям-Стрит. Первым пассажиром стал принц Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII.

Первая электрическая линия протяженностью в шесть километров называлась Metropolitan Railway, то есть «столичная железная дорога». Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое «метро».

Метро Лондона: факты

Лондонское метро открыли 10 января 1863 года. Поначалу в качестве движущей силы использовали паровозы, поэтому туннели были сильно задымлены. Последний паровой локомотив сняли в 1961 году, но качество воздуха в тоннелях до сих пор остается низким.

Всего в системе лондонского метро 270 станций и 11 линий общей протяжённостью 402 км, из которых 45 % проходит под землёй.

В 1926 году под путями были сделаны специальные «углубления для самоубийц» из-за роста числа пассажиров, желающих броситься под поезд.

Станция Олдгейт построена на огромной чумной могиле, в которой захоронено более тысячи человек.

Первая авария на метро произошла в 1938 году: столкнулись два поезда, в результате чего пострадали 12 пассажиров.

Тоннели под городом сильно изгибаются, потому что следуют средневековому плану улиц.

Во время второй мировой войны на некоторых линиях разместили цеха, пункты управления и склады, а на «Пиккадилли» — хранилище экспонатов британского музея. Участок линии «Центральная» в годы Второй мировой войны превратили в авиационный завод, сведения о существовании которого рассекретили лишь в 1980-х годах.

Самая длинная беспересадочная поездка — от «Уэст Раислип» до «Эппинг». Длится это путешествие 1 час 28 мин.

Во время Второй мировой войны тысячи горожан укрывались в подземке. До конца войны здесь курсировал специальный поезд, ежедневно доставлявший 7 тонн пищи и 11 000 литров чая и какао тем, кто ночевал в метро.

Также читайте: Когда открылось метро в Нью-Йорке?

Фото: Mattbuck Under License