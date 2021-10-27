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Этот день в истории: когда открылось метро в Нью-Йорке?

Метро в Нью-Йорке считается самой большой системой метрополитена в мире по количеству станций. Первая его подземная станция открылась 27 октября 1904 года и соединила Бруклинский мост и Сити-холл.

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До этого момента в городе уже существовала система надземных железных дорог. Одна из линий появилась в 1885 году. Она действует до сих пор и принадлежит линии Джамейка. Ещё раньше, в 1863 году, открылся участок линии Уэст-Энд.

Интересные факты о метро Нью-Йорка

  • Официальное количество станций в Нью-Йоркском метро — 472, общая длина всех путей – 1370 километров.
  • Все ветки Нью-Йоркского метро, которые были заложены первыми, простираются от Нью-Йорка до Чикаго.
  • Самая глубокая станция метро – станция 191-стрит, где останавливается 1 поезд. Платформа находится на 180 футов ниже уровня улицы.
  • Нью-Йоркский метрополитен перевозит в среднем в рабочий день более 5 млн человек.
  • Практически все маршруты проходят через Манхэттен.
  • Название метро Нью-Йорка по-английски – New York City Subway. Но американцы чаще всего метро называют «subway» – подземка.
  • Метро Нью-Йорка – самое шумное в мире. Уровень шума превышает нормы Всемирной организации здравоохранения и при постоянном воздействии может привести к потере слуха.
  • В нью-йоркском метро проводятся настоящие выставки, посвященные разным видам искусства. С 80-х годов действует программа «Искусство и дизайн», в рамках которой на станциях выставляют витражи, скульптуры, картины, мозаики и другие произведения искусства.

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Фото:  Craig Warga /Bloomberg

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Редакция ПРОФИЛЬ

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