Этот день в истории: когда появилась голубиная почта?

В 1870 году 18 ноября заработала первая официальная линия голубиной почты между Парижем и Туром.

История голубиной почты

Еще в древние времена люди заметили, что голуби способны издалека возвращаться к родному гнезду. Эту их особенность использовали в Древнем Египте для доставки сообщений о разливе Нила. А древние греки с помощью голубей передавали имена победителей на Олимпийских играх.

В более поздние эпохи голубей стали использовать во время осады городов, также к их услугам прибегали в 19 веке брокеры и финансисты на рынке ценных бумаг.

Впервые этих птиц официально приняла почтовая администрация в качестве средств доставки корреспонденции во время осады Парижа в 1870 году. Почта для Парижа готовилась в Туре. Сообщения фотографировались с большим уменьшением. Пленка помещалась в кусочек полого гусиного пера, заклеивалась воском и привязывалась к почтовому голубю. Голубь нес 15-20 таких пленок. В Париже открыли «голубиный почтамт», где расшифровывали сообщения.

Подвиг голубей

Из осажденного немцами Парижа голуби летели с депешами сквозь шрапнель и ружейную стрельбу. Поэтому птицы прилетали на голубятню порой израненные и даже ослепленные. Для перехвата пернатых курьеров немцы бросили на фронт «эскадрильи» соколов, и голуби стали гибнуть один за другим. Но французам помогло оригинальное решение проблемы – они снабдили голубей оружием устрашения, прикрепив к их хвостам крошечные свистки. И соколы стали бояться нападать на свистящих птиц.

При этом почта осажденного Парижа доставляла не только государственные сообщения, но и частные письма. Позднее благодарные парижане поставили голубю памятник.

Напомним, во время Первой мировой войны голубей тренировали для аэрофотосъемки.

Фото: obzor.io