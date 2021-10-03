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Этот день в истории: когда объединились ФРГ и ГДР?

Этот день в истории: когда объединились ФРГ и ГДР?

В 1990 году 3 октября Федеративная Республика Германии (ФРГ) и Германская Демократическая Республика (ГДР) официально объединились.

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В этот день вступил в силу Договор об объединении, подписанный 31 августа 1990 года министром внутренних дел ФРГ Вольфгангом Шойбле и парламентским статс-секретарем при премьер-министре ГДР Гюнтером Краузе. В состав ФРГ вошли пять вновь воссозданных земель бывшей ГДР: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхадьт, Тюрингия и территория Берлина. Объединенная Германия получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике. В связи с этим событием ежегодно 3 октября отмечается День единства Германии.

Когда образовались ФРГ и ГДР?

Германию после поражения во Второй мировой войне оккупировали войска СССР, Франции, Великобритании и США. Территорию страны поделили на четыре зоны. Но начало «холодной войны», растущая конфронтация между СССР и Западом делали невозможным воссоздание единого германского государства. В итоге в 1949 году создали  ФРГ, а вскоре в советской оккупационной зоне образовалась ГДР.

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Фото: kartinki24.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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