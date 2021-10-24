Этот день в истории: когда начали продавать нейлоновые чулки?

В 1939 году 24 октября в одном из универмагов Вилмингтона (штат Делавэр, США) в продаже впервые появились нейлоновые чулки.

Небольшую партию нового товара тут же раскупили. По сравнению с шелковыми нейлоновые чулки хорошо тянулись, не теряли формы, не сползали и не морщились. Они красиво облегали ногу, стойко переносили мороз и влагу. Спрос на такое новшество превзошел все ожидания.

Пройдет чуть более полугода, и в Нью-Йорке за один только день распродажи будет продано 5 млн. пар таких чулок.

Кто придумал нейлон?

Способ получения нейлона придумал сотрудник американской компании «Дюпон» Уоллес Карозерс. Его открытие совершило прорыв в текстильной промышленности. Компания «Дюпон» сразу же стала производить нейлоновые чулки, благодаря чему обогатилась на миллиарды долларов.

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