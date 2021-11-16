Этот день в истории: когда Фридерик Шопен дал последний концерт?

В 1848 году 16 ноября великий польский композитор и пианист Фридерик Шопен в последний раз выступил на публике.

Фридерик Шопен блестяще исполнял свою собственную музыку. Но предпочитал выступать в небольших музыкальных салонах. За всю свою жизнь он дал не более 30 публичных концертов.

Последний раз перед публикой композитор сыграл 16 ноября 1848 года в лондонском Гилдхолле. Шопен был очень слаб из-за болезни и смог играть только один час. Через неделю он вернулся в Париж и 17 октября 1849 года умер в своей парижской квартире на Вандомской площади.

Интересные факты о Фридерике Шопене

Фридерик Шопен родился 1 марта 1810 года в деревне Желязова-Воля, что недалеко от Варшавы.

Игрой на фортепиано Шопен начал увлекаться с детства. По свидетельствам современников, его было просто не оторвать от инструмента.

Свой первый полонез композитор написал в 7 лет. Тогда он жил с родителями в Варшаве. Местные газеты назвали его музыкальным гением.

Фридерик обучался игре на фортепиано у профессионального пианиста-виртуоза Войцеха Живного. Когда юному композитору исполнилось 12 лет, Живный отказался учить его, заявив, что ученик уже превзошёл учителя.

Любовью всей его жизни была знаменитая писательница Жорж Санд. При этом они были очень разными: Шопен – молодой композитор, бледный и интеллигентный, а она — мужеподобная заядлая курильщица старше его на 10 лет.

Шопен любил играть в темноте. По его словам, именно в таких условиях на него снисходило вдохновение.

Многие свои величайшие произведения, в том числе 24 прелюдии, Шопен написал на острове Мальорка.

В Польше раз в 5 лет проводится конкурс пианистов, названный в его честь.

Шопен никогда не отличался крепким здоровьем. По всей вероятности, с 27 лет он страдал туберкулезом легких.

Сердце Шопена перевезли в Варшаву и замуровали в одной из колонн костела Святого Креста.

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Фото: salvemusic.com.ua