Этот день в истории: когда Фридерик Шопен дал последний концерт?

В 1848 году 16 ноября великий польский композитор и пианист Фридерик Шопен в последний раз выступил на публике.
Фридерик Шопен блестяще исполнял свою собственную музыку. Но предпочитал выступать в небольших музыкальных салонах. За всю свою жизнь он дал не более 30 публичных концертов.
Последний раз перед публикой композитор сыграл 16 ноября 1848 года в лондонском Гилдхолле. Шопен был очень слаб из-за болезни и смог играть только один час. Через неделю он вернулся в Париж и 17 октября 1849 года умер в своей парижской квартире на Вандомской площади.
Интересные факты о Фридерике Шопене
- Фридерик Шопен родился 1 марта 1810 года в деревне Желязова-Воля, что недалеко от Варшавы.
- Игрой на фортепиано Шопен начал увлекаться с детства. По свидетельствам современников, его было просто не оторвать от инструмента.
- Свой первый полонез композитор написал в 7 лет. Тогда он жил с родителями в Варшаве. Местные газеты назвали его музыкальным гением.
- Фридерик обучался игре на фортепиано у профессионального пианиста-виртуоза Войцеха Живного. Когда юному композитору исполнилось 12 лет, Живный отказался учить его, заявив, что ученик уже превзошёл учителя.
- Любовью всей его жизни была знаменитая писательница Жорж Санд. При этом они были очень разными: Шопен – молодой композитор, бледный и интеллигентный, а она — мужеподобная заядлая курильщица старше его на 10 лет.
- Шопен любил играть в темноте. По его словам, именно в таких условиях на него снисходило вдохновение.
- Многие свои величайшие произведения, в том числе 24 прелюдии, Шопен написал на острове Мальорка.
- В Польше раз в 5 лет проводится конкурс пианистов, названный в его честь.
- Шопен никогда не отличался крепким здоровьем. По всей вероятности, с 27 лет он страдал туберкулезом легких.
- Сердце Шопена перевезли в Варшаву и замуровали в одной из колонн костела Святого Креста.
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Фото: salvemusic.com.ua