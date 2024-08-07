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Екзотична танцівниця: ким була Мата Харі та за що її стратили

Екзотична танцівниця: ким була Мата Харі та за що її стратили

Мата Харі народилася 7 серпня 1876 року під ім’ям Маргарета Гертруда Зелле. Її доля стала джерелом натхнення для безлічі книг, фільмів та інших творів і продовжує привертати увагу й досі. «Одеське життя» підготувало коротку біографію на честь її Дня народження.

Маргарета народилася в Леувардені, Нідерланди. Її батько, Адам Зелле, був власником капелюшного магазину, а мати, Антьє ван дер Мелен, померла, коли Маргареті було всього 15 років. Сім’я розвалилася, і Маргарета вирушила до свого дядька в Гаагу.

Екзотична танцівниця

На початку XX століття Мата Харі стала відомою в Європі як танцівниця «східного стилю». Її екзотичні виступи викликали фурор: вона втілювала загадковість і спокусу, одягаючись у костюми, що нагадували вбрання східних принцес. Її танці були сумішшю еротики та екзотики, і вона швидко завоювала серця європейської еліти.

Однак доля Мати Харі прийняла несподіваний поворот. Під час Першої світової війни вона, імовірно, займалася шпигунською діяльністю на користь Німеччини. Її зв’язки з високопоставленими офіцерами і політиками призвели до підозр. 1917 року Мата Харі була заарештована французькою владою.

Арешт, суд і страта

За вироком суду вона була звинувачена в шпигунстві на користь противника у воєнний час. 15 жовтня 1917 року Мата Харі була розстріляна в передмісті Парижа. Багато дослідників вважають, що докази проти неї були сфальсифіковані, і вона, можливо, була невинна.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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