Екзотична танцівниця: ким була Мата Харі та за що її стратили

Маргарета народилася в Леувардені, Нідерланди. Її батько, Адам Зелле, був власником капелюшного магазину, а мати, Антьє ван дер Мелен, померла, коли Маргареті було всього 15 років. Сім’я розвалилася, і Маргарета вирушила до свого дядька в Гаагу.

Екзотична танцівниця

На початку XX століття Мата Харі стала відомою в Європі як танцівниця «східного стилю». Її екзотичні виступи викликали фурор: вона втілювала загадковість і спокусу, одягаючись у костюми, що нагадували вбрання східних принцес. Її танці були сумішшю еротики та екзотики, і вона швидко завоювала серця європейської еліти.

Однак доля Мати Харі прийняла несподіваний поворот. Під час Першої світової війни вона, імовірно, займалася шпигунською діяльністю на користь Німеччини. Її зв’язки з високопоставленими офіцерами і політиками призвели до підозр. 1917 року Мата Харі була заарештована французькою владою.

Арешт, суд і страта

За вироком суду вона була звинувачена в шпигунстві на користь противника у воєнний час. 15 жовтня 1917 року Мата Харі була розстріляна в передмісті Парижа. Багато дослідників вважають, що докази проти неї були сфальсифіковані, і вона, можливо, була невинна.