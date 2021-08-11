Этот день в истории: как в небе погибла целая футбольная команда?

В 1979 году 11 августа на высоте 7800 метров в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолёта.

Один из лайнеров «Ту-134» компании «Аэрофлот» следовал по маршруту Ташкент – Минск. На его борту находилась узбекистанская футбольная команда «Пахтакор». Спортсмены направлялись на матч чемпионата СССР с «Динамо». На встречу двигался такой же лайнер из Кишинева в Куйбышев с 89 пассажирами и шестью членами экипажа.

По неизвестным причинам диспетчеры не разрешили самолету с «Пахтакором» подняться на маршрут 9 или 10 тысяч метров. В итоге погибли 178 человек, в том числе 17 членов команды «Пахтакор».

Государственная комиссия решила, что в трагедии виновны были два харьковских авиадиспетчера. Их приговорили к 15 годам лишения свободы.

Отметим, что главный тренер «Пахтакора» Олег Базилевич чудом избежал смерти. В последний момент он не сел в самолет, а отправился в срочную командировку в Киев.