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Этот день в истории: как табак попал в Европу?

Этот день в истории: как табак попал в Европу?

В 1492 году 6 ноября испанский мореплаватель и открывать Христофор Колумб познакомился с необычным пристрастием индейцев — табакокурением.

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Во время второй экспедиции Христофор Колумб в сопровождении группы матросов побывал на острове Куба. Здесь он увидел, как туземцы держали во рту скатанные из какой-то травы и тлеющие с одного конца трубки, которые они называли «тобако». Время от времени местные жители выпускали из носа втягиваемый ароматный дым.

Кто привёз табак в Европу?

Проникновению табака в Европу способствовал монах Роман Панэ, который во время второй экспедиции Колумба побывал в Америку в качестве миссионера. Он привез в Испанию табачные семена и стал выращивать это растение как декоративное. Уже в 1496 году первые табачные плантации появляются в Испании, в 1559 году — в Португалии, в 1560 году — во Франции. На рубеже 16=17 веков курение распространилось и на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или за щеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок.

Как лечили табаком?

Увлечение табаком было настолько сильным, что данному растению стали приписывать лечебные свойства, считая его чуть ли не панацеей. Так французский посол в Португалии Жане Нико преподнес своей королеве Екатерине Медичи листья и семена табака для бодрости, а также как средство от головной боли и многих болезней. В знак благодарности королева назвала «чудодейственное лекарство» именем своего посланника — никотин.

Как наказывали курильщиков?

Неумеренное потребление табака нередко приводило к тяжелым отравлениям, что побудило власти и церковь начать борьбу с курением. В Америке, например, курильщиков казнили, в Турции — сажали на кол, в Италии — отлучали от церкви и заживо замуровывали в стены. Еще в 1604 году английский король Яков I в труде «О вреде табака» писал: «Курение — отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозга и опасный для легких обычай».

Также читайте: Когда Колумб отправился в свою первую экспедицию?

Фото: coffeecaramel.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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