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Этот день в истории: Колумб отправился в свою первую экспедицию

Этот день в истории: Колумб отправился в свою первую экспедицию

В 1942 году 3 августа испанский мореплаватель Христофор Колумб отправился искать кратчайший морской путь из Европы в Индию.

Колумб вывел из гавани испанского города Палос-де-ла-Фронтера суда «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья». От Канарских островов экспедиция повернула на Запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. Этот день стал официальной датой открытия Америки.

В декабре того же года мореплаватель открыл и обследовал участок северо-восточного побережья Кубы. 6 декабря достиг острова Гаити и двинулся вдоль его северного берега. В ночь на 25 декабря корабль «Санта-Мария» сел на риф, но людям удалось спастись.

В январе 1493 года на корабле «Нинья» Колумб завершил обследование северного берега Гаити и 15 марта вернулся в Кастилию.

Свою вторую экспедицию 1493-1496 годов Колумб возглавил уже в чине адмирала и в должности вице-короля вновь открытых земель. В ноябре 1493 года Колумб открыл острова Доминика и Гваделупа, повернув на Северо-Запад – еще около 20-ти Малых Антильских островов, в том числе Антигуа и Виргинские. В последующих экспедициях Колумб открыл Большие Антильские острова, побережья Южной и Центральной Америки и Карибское море.

Открытия Колумба имели огромное значение для истории. Они способствовали пересмотру средневекового мировоззрения и возникновению колониальных империй.

Фото: na-yachte.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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