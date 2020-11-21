Премьера документального проекта «Нюрнбергский процесс. Без права на помилование» на «Интере»

Это беспрецедентное судебное разбирательство, проводимое Международным военным трибуналом с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых – нацистские военные преступники. Их судили честным судом за преступления против человечества, совершенные в годы Второй мировой войны.

«Это был главный судебный процесс в истории человечества, – говорит главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – Прецедентов таких не было. Нюрнбергский процесс проводился не только для того, чтобы привлечь к справедливой ответственности конкретных военных преступников, но и для того, чтобы вынести приговор всему нацизму: прошлому, настоящему и будущему. Поэтому значение этого трибунала – вне времени, вне территории и уже вне того конкретного исторического контекста, который был на момент его организации. Этот процесс был призван поставить точку в вопросе, чем является нацизм по отношению к человечеству. Он является абсолютным злом – это четко постановил Нюрнбергский процесс. Нацистов, после того как их победили, могли просто убить, линчевать, отдать на суд толпы. Но их судили честным судом для того, чтобы человечество имело доказательство тех злодеяний и преступлений, которые были ими совершены. И чтобы человечество имело историческую память о том, что нацизм был и является абсолютным злом».

У проекта «Нюрнбергский процесс. Без права на помилование» – обширная география. Документалисты «Интера» работали в Соединенных Штатах Америки, в Германии, России и Украине. Они побывали в Нюрнберге в зале судебных заседаний, где проводился процесс, в музее, посвященном этому трибуналу, в селе Носовка Черниговской области, откуда родом главный обвинитель от СССР Роман Руденко. В проекте использованы уникальные кадры документальной хроники, архивные документы, историческая реконструкция.

О самом громком суде XX века – Нюрнбергском международном военном трибунале – в документальном проекте рассказывают известные историки, психологи, юристы. «Мы нашли людей, которые являются лучшими специалистами в вопросах Нюрнбергского процесса, – рассказывает Антон Никитин. – Большая удача, что мы смогли пообщаться с живым участником тех событий – с прокурором американской армии Бенджамином Ференцом, который был главным обвинителем на судебном процессе по делу об айнзацгруппах, так называемых карательных группах. То есть он один из непосредственных участников Нюрнбергского процесса».

Через руки Бенджамина Ференца прошло несколько тысяч дел нацистов. «Я держал в руках доказательства вины подонков, виновных в убийстве миллионов людей, – говорит в документальном проекте прокурор армии США. – Работа карательных групп заключалась в следовании за немецкой линией фронта и безжалостной зачистке евреев, цыган, женщин, детей, стариков. Ярким примером является Бабий Яр. Там за 2 дня были лишены жизни 33 771 человек! Мы ответственны перед жертвами и перед выжившими. Мы не имеем права закрывать глаза на то, что они пережили. Я придерживаюсь мнения, что справедливость должна быть – независимо от срока давности».

Сегодня историки и юристы единодушны: главное достижение трибунала – 75 лет без третьей мировой войны. Но нацизм хоть и был осужден, не был убит… Обвиняемые Нюрнбергского процесса были казнены. Вслед за ними наказание понесли десятки тысяч военных преступников. Многие, но не все. И сегодня в мире еще много зла, еще живы тысячи нацистов и пособников палачей. Их последователи во всем мире продолжают поклоняться идеям Гитлера. Но мы не имеем права забывать, что нацизм – это абсолютное зло, приговор которому был вынесен Нюрнбергским трибуналом. Приговор без права на помилование.

Документальный проект «Нюрнбергский процесс. Без права на помилование»