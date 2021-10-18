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Этот день в истории: как Аляска досталась американцам?

Этот день в истории: как Аляска досталась американцам?

Впервые европейцы посетили Аляску 21 августа 1732 года. Это были члены команды бота «Св. Гавриил» под руководством геодезиста Михаила Гвоздева и подштурмана Афанасия Фёдорова.

За сколько продали Аляску?

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C 9 июля 1799 по 18 октября 1867 года Аляской и прилегающими к ней островами управляла Русско-американская компания. Однако боевые действия на Дальнем Востоке в период Крымской войны показали абсолютную незащищённость восточных земель Российской империи и в особенности Аляски. Поэтому было решено продать её американцам. Соответствующий договор подписали 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Так, территория площадью 1 миллион 519 тысяч км² была продана за 7,2 миллиона долларов золотом.

Как Аляску передали американцам?

Окончательно же Аляску передали США 18 октября 1867 года. В тот день в форт Ситка прибыли российские комиссионеры во главе с адмиралом Алексеем Пещуровым. Над фортом торжественно спустили российский флаг и подняли американский. В связи с этим событием с 1917 года 18 октября отмечается как День Аляски.

Также читайте: в начале 70-хх годов группа канадских экологов во главе с Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом направила зафрахтованное судно Phyllis Cormac по маршруту от Ванкувера до острова Амчитки (Аляска) в знак протеста против ядерных испытаний в сейсмоопасных районах.  Это событие стало первой акцией «Гринписа».

Фото: mediasat.info

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Редакция ПРОФИЛЬ

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