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Этот день в истории: юбилей международной экологической организации «Гринпис»

Этот день в истории: юбилей международной экологической организации «Гринпис»

Сегодня, 15 сентября, “Гринпису” исполняется 50 лет. Именно в этот день в 1971 году гринписовцы провела первую совою акцию, направленную против ядерных испытаний на острове Амчитка (Аляска).

В начале 70-хх годов группа канадских экологов во главе с Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом направила зафрахтованное судно Phyllis Cormac по маршруту от Ванкувера до острова Амчитки (Аляска) в знак протеста против ядерных испытаний в сейсмоопасных районах. Акция заставила правительство США прекратить испытания, а к концу 1971 года остров стал птичьим заповедником.

В 1972 году активисты, вдохновившись своей победой, решили бороться против испытаний ядерного оружия по всему миру. Следующая акция прошла в 1975 году возле атолла Муруроа в южной части Тихого океана, где Франция проводила атмосферные ядерные испытания. В результате Франция также прекратила свои испытания.

Сегодня организация занимается такими проблемами, глобальное изменение климата, сокращение площади лесов от тропиков до Арктики и Антарктики, чрезмерный вылов рыбы, коммерческий китобойный промысел, радиационная опасность, развитие возобновляемых источников энергии и ресурсосбережение, загрязнение окружающей среды опасными химическими веществами, устойчивое сельское хозяйство, сохранение Арктики.

Для достижения своих целей гринписовцы проводят протестные акции, используют лоббирование и научные исследования.

Финансируется организация и ее отделения за счет добровольных пожертвований сторонников движения в мире.

У «Гринпис» есть свой флот — флагман Rainbow Warrior, ледокол Arctic Sunrise и Esperanza.

Фото: korrespondent.net

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Редакция ПРОФИЛЬ

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