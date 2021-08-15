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Этот день в истории: из чего построили Вандомскую колонну в Париже?

Этот день в истории: из чего построили Вандомскую колонну в Париже?

Одно из самых знаменитых строений Парижа — Вандомская колонна. Торжественно её открыли 15 августа 1810 года.

Колонну установили в честь побед Наполеона I. Её высота — 44,3 метра, а диаметр в среднем – 3,6 метра. Венчает памятник статуя Наполеона в одежде римского императора. Создали колонну архитекторы Ж.Б. Лепер и Ж.Гондуэн. В качестве материала для ствола использовали австрийские и русские пушки, захваченные в сражении под Аустерлицем.

Отметим, что статуя Наполеона, венчающая колонну, – уже третья в истории сооружения. Первую фигуру полководца после поражения французских войск в 1814 году и взятия Парижа сняли по требованию парижан. На её месте установили белый флаг Бурбонов с лилиями. Новую статую установили после Июльской революции, в 1833 году — Наполеон уже предстал в офицерском мундире. В 1863 году Наполеон III, опасаясь, что высокохудожественное изваяние может пострадать от непогоды, распорядился снять его в Доме Инвалидов. А на колонне установили уже третью версию Наполеона — он снова был в одежде римского императора.

Хуже всего колонне пришлось в дни Парижской коммуны в 1871 году. 18 мая её повалили на землю инициативе художника Гюстава Курбе, который на тот момент был комиссаром по культуре.

После поражения Коммуны новое правительство подняло колонну и обязало Курбе по суду оплатить издержки. Имущество художника было распродано, но и после выхода из тюрьмы он был обязан платить 10 тысяч франков каждый год.

Фото: wikipedia.org

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Редакция ПРОФИЛЬ

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