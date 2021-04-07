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Этот день в истории: геноцид в Руанде

Этот день в истории: геноцид в Руанде

Сегодня, 7 апреля, отмечается Международный день памяти о геноциде в Руанде. Памятную дату учредила Генеральная ассамблея ООН 23 декабря 2003 года в связи с десятилетием с начала геноцида в Руанде.

В 1994 году в Руанде в течение 100 дней погибло более 800 тыс. человек. Временное правительство, пришедшее к власти в результате военного переворота, уничтожало местных жителей, которых считало своими врагами по политическим и этническим признакам.

В резолюции ООН признается наличие «многочисленных трудностей, с которыми столкнулись оставшиеся в живых после геноцида 1994 года», а также рекомендуется государствам-членам организации оказывать помощь жертвам неправомерных действий временного правительства.

В Африке и других странах ООН реализует Программу просветительской деятельности «Геноцид тутси в Руанде в 1994 году и Организация Объединенных Наций». В рамках программы проводятся мемориальные церемонии, выставки, дискуссии, «круглые столы» и показы кинофильмов. В просветительских целях разработаны информационные материалы по двум основным вопросам: предупреждение геноцида и поддержка жертв насилия.

Эта программа призвана мобилизовать гражданское общество, чтобы сохранить память о жертвах геноцида в Руанде и способствовать недопущению геноцида в будущем.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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