Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: Джек Лондон отправился в путешествие по Тихому океану

Этот день в истории: Джек Лондон отправился в путешествие по Тихому океану

В 1907 году 23 апреля классик американской литературы Джек Лондон отправился в путешествие по югу Тихого океана.

Изначально Лондон планировал совершить кругосветное путешествие и с этой целью в 1906 году начал строить 45-футовую двухмачтовую яхту под названием «Снарк». Но потом решил ограничить свой маршрут югом Тихого океана. Судно вышло из Сан-Франциско и закончило свой путь в Сиднее. По пути писатель посетил экзотические места, в том числе Гавайи, Соломоновы и Маркизские острова.

Его сопровождали жена Чармиан и небольшой экипаж. Кстати, одним из членов команды был Мартин Джонсон. После этого вояжа он снял несколько кинофильмов о малоизученных землях и народах мира. В свою очередь Джек все приключения описал в повести «Путешествие на «Снарке».

Напомним, в 1972 году 22 апреля британские гребцы Сильвия Кук и Джон Файерфакс стали первыми людьми, которые пересекли Тихий океан на гребной лодке.

Фото: independent.co.uk

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить