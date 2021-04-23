Этот день в истории: Джек Лондон отправился в путешествие по Тихому океану

Изначально Лондон планировал совершить кругосветное путешествие и с этой целью в 1906 году начал строить 45-футовую двухмачтовую яхту под названием «Снарк». Но потом решил ограничить свой маршрут югом Тихого океана. Судно вышло из Сан-Франциско и закончило свой путь в Сиднее. По пути писатель посетил экзотические места, в том числе Гавайи, Соломоновы и Маркизские острова.

Его сопровождали жена Чармиан и небольшой экипаж. Кстати, одним из членов команды был Мартин Джонсон. После этого вояжа он снял несколько кинофильмов о малоизученных землях и народах мира. В свою очередь Джек все приключения описал в повести «Путешествие на «Снарке».

Напомним, в 1972 году 22 апреля британские гребцы Сильвия Кук и Джон Файерфакс стали первыми людьми, которые пересекли Тихий океан на гребной лодке.

Фото: independent.co.uk