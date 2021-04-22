Этот день в истории: Тихий океан пересекли на вёслах 

В 1972 году 22 апреля британские гребцы Сильвия Кук и Джон Файерфакс стали первыми людьми, которые пересекли Тихий океан на гребной лодке.

Своё путешествие по океану они начали 26 апреля 1971 года от Сан-Франциско и на 361 день прибыли на австралийский остров Хейман. Во время этого приключения авантюристы пережили штормы и много других сложности. Позже Сильвия рассказывала, что страшнее всего ей было, когда Джона укусила акула. К счастью, он выжил.

Лодку для гребцов спроектировал английский конструктор и энтузиаст парусного спорта Уффа Фокс.

Отметим, что Джону пересекать океан было не впервой. В 1969 году он в одиночку переплыл Атлантику.

Фото: thecoracle.blogspot.com