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Этот день в истории: что будет с озоновым слоем Земли?

Этот день в истории: что будет с озоновым слоем Земли?

В 1987 году 16 сентября в Монреале подписали Протокол об озоноразрушающих веществах.

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В середине 1980-х гг ученые заметили, что озоновый слой Земли начал интенсивно истощаться. По их мнению, причиной этому явились вредные вещества, которые широко использовались в промышленности. С целью международного противодействия разрушению озонового слоя и был разработан Монреальский протокол. В дальнейшем документ пересматривался семь раз. Последнюю его версию представили в Пекине в 1999 году.

На данный момент Монреальский протокол ратифицирован в 196 государствах, в том числе и в Украине. При этом только 191 страна подписала пекинскую редакцию.

До сих пор человечество так и не отказалось полностью от использования всех веществ, разрушающих озоновый слой. Тем не менее, считается, что благодаря усилиям и привлечению внимания к данной теме представителей всех стран, озоновая дыра сокращается. Если придерживаться Протокола и в будущем, то, вероятно, озоновый слой восстановится к 2050 году.

Отметим, ежегодно с 1995 года 16 сентября отмечают Международный день охраны озонового слоя Земли.

Напомним, вчера международная экологическая организация “Гринпис” отметила своё 50-летие.

Фото: Shutterstock

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Редакция ПРОФИЛЬ

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