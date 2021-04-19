Этот день в истории: Альберт Хофман впервые принял ЛСД

В 1943 году 19 апреля швейцарский химик Альберт Хофман впервые преднамеренно принял ЛСД.
Почувствовав недомогание, ученый решил поехать домой на велосипеде. Во время поездки он ощутил на себе эффекты ЛСД. Это был первый в мире психоделический опыт с этим веществом. Позже это событие назвали Днём велосипеда.
Действие ЛСД проявилось в том, что субъективные ощущения Хофмана — очень медленная езда — не соответствовали объективным — очень большая скорость движения. Знакомый бульвар по дороге к дому превратился для Хофмана в картину Сальвадора Дали. Ему казалось, что здания покрылись мелкой рябью.
Когда он приехал домой, то еще несколько часов находился в бреду. Ему казалось, что он стал одержим демонами, что его соседка — ведьма, что мебель в его доме угрожает ему. Потом на смену тревоги пришли разноцветные образы в форме кругов и спиралей. Оно не пропадали даже при закрытых глазах.
Справка
Альберт Хофман получил ЛСД в 1938 году. Некоторое время предполагалось, что препарат поможет понять природу шизофрении. Однако эту идею отвергли.
К началу 1950-х годов ЛСД начали использовать при лечении депрессии, алкоголизма, героиновой и кокаиновой зависимости.
В 1960-е годы вещество активно изучали. По Америке прокатилась волна увлечения психотропами и ЛСД, которая сильно повлияла на формирование контркультуры шестидесятых и семидесятых.
Сейчас психоделики исследуют Мультидисциплинарная ассоциация психоделических исследований и Исследовательский институт Хеффтера.
Американская государственная организация Food and Drug Administration (FDA) рассматривает возможности исследования медицинского применения ЛСД в случаях с особенно тяжёлыми мигренями, а также дала добро на исследование влияния ЛСД на нейротрансмиттеры мозга с привлечением людей.
Фото: blog.nationalmuseum.ch