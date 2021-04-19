Этот день в истории: Альберт Хофман впервые принял ЛСД

Почувствовав недомогание, ученый решил поехать домой на велосипеде. Во время поездки он ощутил на себе эффекты ЛСД. Это был первый в мире психоделический опыт с этим веществом. Позже это событие назвали Днём велосипеда.

Действие ЛСД проявилось в том, что субъективные ощущения Хофмана — очень медленная езда — не соответствовали объективным — очень большая скорость движения. Знакомый бульвар по дороге к дому превратился для Хофмана в картину Сальвадора Дали. Ему казалось, что здания покрылись мелкой рябью.

Когда он приехал домой, то еще несколько часов находился в бреду. Ему казалось, что он стал одержим демонами, что его соседка — ведьма, что мебель в его доме угрожает ему. Потом на смену тревоги пришли разноцветные образы в форме кругов и спиралей. Оно не пропадали даже при закрытых глазах.

Справка

Альберт Хофман получил ЛСД в 1938 году. Некоторое время предполагалось, что препарат поможет понять природу шизофрении. Однако эту идею отвергли.

К началу 1950-х годов ЛСД начали использовать при лечении депрессии, алкоголизма, героиновой и кокаиновой зависимости.

В 1960-е годы вещество активно изучали. По Америке прокатилась волна увлечения психотропами и ЛСД, которая сильно повлияла на формирование контркультуры шестидесятых и семидесятых.

Сейчас психоделики исследуют Мультидисциплинарная ассоциация психоделических исследований и Исследовательский институт Хеффтера.

Американская государственная организация Food and Drug Administration (FDA) рассматривает возможности исследования медицинского применения ЛСД в случаях с особенно тяжёлыми мигренями, а также дала добро на исследование влияния ЛСД на нейротрансмиттеры мозга с привлечением людей.

Фото: blog.nationalmuseum.ch