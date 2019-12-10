“Это не мы”: камеры засняли, как молодежь в Одессе сломала качели и убежала (видео)

Прошел всего год с тех пор, как на Греческой площади в Одессе появились Led-качели.

Аттракцион установили для детей за счет средств Общественного бюджета.

При этом с тех пор, как реализовали проект, качели регулярно страдают от рук недоросовестных горожан.

Коммунальщики чинили их совсем недавно – в ноябре.

А на днях в очередной раз качели сломали неизвестные. Причем вандалов успели зафиксировать установленные на площади камеры видеонаблюдения.

Так, запись разместили на youtube-канале сотрудники городского «Центра-077». На ролике видно, как группа молодых людей, прогуливаясь по площади, остановилась у качелей. После двое юношей решили покататься, оседлав детский аттракцион.

При этом один из парней, пытаясь перевесить товарища, так расшатал качели, что там треснул какой-то элемент. Испугавшись того, что натворили, молодые люди помчались со всех ног, пытаясь убежать подальше.

В “Центре-077” отметили, что согласны уладить инцидент полюбовно. Для этого ребят просят выйти на связь, чтобы договориться о возмещении убытков. В противном случае им придется иметь дело с полицией.

Фото, видео: “Центр-077”

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