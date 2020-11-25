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“Элита-центр” по-одесски: вкладчиков жилищного кооператива обманули на десятки миллионов гривен

“Элита-центр” по-одесски: вкладчиков жилищного кооператива обманули на десятки миллионов гривен

В Одессе будут судить женщину, которая, будучи главой жилищно-строительного кооператива, брала с пайщиков взносы под несуществующее строительство. 

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Она собрала более 28 миллионов гривен взносов на покупку квартир в доме, который якобы строился на улице Карла Либкнехта в Одессе.

Как выяснилось, никакого строительства на само деле не было. Позже глава кооператива создала видимость строительства дома, но уже в Таирово.

От этой аферы пострадали более 60 семей. аферистка же находится под стражей и ждет суда, сообщили в прокуратуре Одесской области.

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Фото иллюстративное 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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