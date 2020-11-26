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Электроэнергия для населения подорожает уже скоро – Минэнерго

Электроэнергия для населения подорожает уже скоро – Минэнерго

Электроэнергия для населения подорожает, а решение об этом примут в самое ближайшее время. Рост тарифов объясняется необходимостью стабилизировать рынок электроэнергии. 

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Об этом на брифинге сказал и.о. министра энергетики Юрий Бойко.

Подготовка к повышению тарифов для населения ведется уже полтора месяца.

“Задача чрезвычайно сложная. В условиях, когда доходы населения объективно в этом году пострадали от карантинных вынужденных мер вследствие пандемии. Думаю, что уже на следующей неделе будет готово к принятию решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифов для быта”, – сказал Бойко.

Ранее сообщалось, что в Одессе могут пересмотреть некоторые тарифы на коммуналку, причем в сторону снижения.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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