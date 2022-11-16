Экстренные отключения света в Одессе: как работают школы

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Чиновник отметила, что нынешние отключение света экстренные и не соответствуют графикам ДТЭК. Поэтому родителям предложат ссылки на уроки, которые для класса будут проводиться завтра, и если свет в доме будет – то подключить ребенка по ним.

Если же дом надолго останется без электричества, то родителям и школьникам предоставят темы уроков и ссылку на сайт Департамента образования города Одессы, где эти уроки можно просмотреть.

После стабилизации ситуации педагоги произведут коррекцию пропущенного.

«Как только ситуация со светом стабилизируется, переходим к обычному расписанию. Управимся. Если они воюют с детьми и учителями, это уже край, недолго им осталось. Победим», — отметила Елена Буйневич.

Напомним, что из-за вчерашних ракетных обстрелов территории Украины, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» сегодня, в среду, 16 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области энергетики вынуждены проводить экстренные отключения света.