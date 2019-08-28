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Новости Одессы и Одесской области

Экс-губернатор Одесской области Степанов может возглавить Минздрав

Экс-губернатор Одесской области Степанов может возглавить Минздрав

Кандидатура экс-главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова рассматривается как основная на пост министра здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание «Левый берег».

У него уже был разговор на эту тему с предполагаемым премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Кроме того, ожидается, что сегодня вечером у Максима Степанова состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Максим Степанов окончил Донецкий государственный медицинский университет им. Горького. Ранее он возглавлял Одесскую ОГА и был уволен Петром Порошенко между первым и вторым туром выборов.

Максим Степанов является близким другом и кумом Игоря Палицы — партнера Игоря Коломойского.

Фото: strana.ua

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