Экономическое будущее Украины: роль Одессы, пенсионная реформа и экономическая гигиена

Чтобы окончательно победить в войне, Украине нужно пройти сложный путь: вернуть в страну максимальное количество своих граждан, создать новые рабочие места и привлечь капитал как извне, так и внутренний.

Именно поэтому частный сектор нуждается в гарантиях безопасности, без которых не будет инвестиций и гарантии экономической свободы, без которых не будет предпринимательства и инноваций. Это нелегкая задача, с которой Украина не справилась до полномасштабного вторжения, но для решения которой есть все шансы после военного разгрома России.

Как повысить эти шансы и преодолеть потенциальные опасности? Об этом недавно в Одессе говорили с Павлом Шереметой – украинским менеджером-экономистом, основателем Киево-Могилянской бизнес-школы, министром экономического развития и торговли Украины (2014).

Встреча прошла в рамках проекта Re: OpenUkraine в хабе Одесской областной универсальной научной библиотеки им. М.Грушевского и собрала десятки одесситов, которым было что сказать на эту тему. В конце нашего обзора вы найдете ссылку на полную видео версию дискуссии .

Мирная россия – это аномалия

Центральная Европа в 90-е годы в отличие от нас осознала, что мирная не воинственная россия – это аномалия. Цитирую Радослава Сикорского, бывшего министра обороны и министра иностранных дел Польши: «Мы готовы были есть траву для того, чтобы вступить в ЕС». Сейчас мы едим не просто траву. Мы делаем то, что должны были сделать издавна. И мы платим гораздо большую цену за это.

Даже после окончания войны в какой-либо форме, наш восточный сосед никуда не денется, его психику нужно будет лечить еще достаточно продолжительное время. Мы будем жить с постоянной угрозой. Я как экономист, вижу, что даже безопасности со стороны НАТО или ЕС не будет достаточно, если у нас не будет экономической мощи противостоять этой угрозе.

До войны у нас было в 3,5 раза меньше населения, чем в России. Это, между прочим, не фатально. Вот на что я обратил бы внимание: наша экономика была в восемь раз меньше, чем российская экономика. Это значит, что наша производительность была очень низкой. Когда начинают говорить о нефти и газе, я соглашаюсь, что этот аспект важен, но он не единственный. У нас самый высокий ВВП был в 2021-м году – 200 млрд. Но 200 млрд – это не 600-700, как, например, в Польше. Российский ВВП – 1,7 трлн. Это недостижимо? Нет, это нам под силу. Потому что ВВП Южной Кореи с населением примерно 50 млн – 1,7 трлн. Мы хотим выжить? Значит, нужно становиться Южной Кореей или Польшей, как минимум.

Поэтому, когда меня спрашивают: «Когда закончится война?», я отвечаю: «Никогда». Мы с этим соседом навсегда. Я в своей голове держу, что эта война длится уже триста лет. Не год и не восемь. А Голодомор, что это было? Это было истребление украинцев. И оно будет продолжаться. И лучше это запомнить: в разной форме эта война будет продолжаться всегда.

Что такое гигиена экономики

Центральная Европа показала, что экономику можно достаточно быстро нарастить. Инвестиции не пойдут к нам, потому что, скажем, американские компании потребительского рынка должны конкурировать со своими же товарами, которые завезены контрабандой! Они говорят: “Мы не можем. Ну, мы не можем конкурировать. Это просто дичь. Ну, вы можете установить правила и потом их выполнить?». И тут речь заходит об экономической гигиене – это база. И даже такие базовые вещи нам могут дать рост экономики в три раза, как это было в Польше.

Революционные изменения, на мой взгляд, кроются в экономической свободе. Здесь нам точно нужна революция, потому что есть много других моментов, производных от этого. Мы на 130 месте в мире по экономической свободе. Мы упали на три позиции в 21-м году, еще до войны. Сейчас у нас иная ситуация, потому что война. У нас мобилизация, мы не можем выезжать за границу… Мы можем говорить об экономической свободе только после победы. Так вот, нам нужно не проиграть миру. Ибо 130 место в Европе – это второе снизу. На первом была Беларусь. Россия была выше.

Что делать с оффшорами и отходящими туда деньгами. Надо почесать затылок и подумать, почему люди выводят средства в оффшоры? И предложить более привлекательные условия для того, чтобы было невыгодно инвестировать в оффшоры и стало выгодно инвестировать в Украину. Иначе… Понимаете, если у тебя болит рука – это не значит, что надо сразу отрубить руку, ее надо лечить. Экономические проблемы надо решать экономическим путем, а не административным, по моему глубокому убеждению.

Пенсионная реформа: пенсия – ответственность человека

Еще одна гигиеническая вещь, она уже более сложная, и мы никак не можем даже доступ к ней – пенсионная реформа. Мы даже прикоснуться к не можем, в отличие от Центральной Европы, которая уже прошла этот этап и провела эти реформы. Потому что, кто голосует? Голосуют обычно пожилые люди. Любят ли они тему пенсионной реформы? Ну, посмотрите сейчас на Францию с их протестами. Нет, не любят. Даже во Франции не любят. Я уже не говорю об Украине.

Почему пенсионная реформа? У нас с вами уже нет времени, чтобы сделать те вещи, которые должны молодые люди сделать. А они должны собирать пенсию на своих счетах. Минимальный уровень пенсии зависит от уровня экономики и благосостояния экономики. И, соответственно, для того чтобы получать больше, надо наращивать эту часть.

Я изучал примеры других стран. Сингапур я немного лучше знаю, потому что я в том регионе работал. И он меня очень поразил – они умудрились держать достаточно низкие налоги, чтобы обеспечить максимально экономическую свободу. И там ты можешь экономить на своем счету. И это, к тому же, еще и твоя медицинская страховка. Это хороший пример.

Мне кажется, в мире достаточно опыта, чтобы сделать правильно, или, как минимум, попытаться сделать правильную систему регулирования этой деятельности. Надо дать нам с вами возможность выбора государственных и частных пенсионных фондов. Между прочим, в Сингапуре в основном работает государственный фонд. Хотя есть и такие, и такие.

Давайте Андрея Любку больше в школьную программу!

Роль образования в изменении экономики – базовая. Первая. Главная. Нам следует пройти трансформацию, которую прошла Центральная Европа в силу своей истории. Модернизация и современные ценности в Украине еще не получили такой поддержки, такого уровня как в западном мире. Как получить такую поддержку? Только благодаря образованию.

Тут есть момент и с изучением английского языка. Но английский язык, по моему мнению, это не единственный путь модернизации. Изучать культуру нужно на другом уровне. Не то, чтобы речь шла о глубоком погружении в Бетховена, например, но о правильном акцентировании его произведений, например, стоит говорить. Многие другие подобные вещи мы можем подавать через искусство, через музыку, через изобразительное искусство. Мне очень не хватает украинских писателей, писательниц модернистов. У нас пока в школьной программе вечный плач о нашей тяжкой судьбе. Я спрашиваю, а кто в Украине пишет что-то модерновое? Мне говорят, – Андрей Любка. Прекрасно! Давайте Андрея Любку больше в школьную программу.

Три проблемы, которые нас ждут после победы

Первое. Маломасштабность. Мы мало хотим. Это проблема. У нас была дискуссия о контрабанде: он контрабандист, но он добрый и он донатит. На самом деле, это маломасштабность. Потому что крупномасштабность была бы, если бы общество сказало: нет, если контрабандист, до свидания, это уголовное преступление, никакой индульгенции в виде донатов на ВСУ. Есть много других подобных вещей, где мы можем масштабироваться, но начинаем объяснять себе, почему нет, почему как-то и так сгодится, здесь кум, а здесь тяжело, а здесь просто не получится, потому и не стоит браться. Второе. Я немного переживаю, что мы сейчас, например, огромной мировой поддержкой только латаем наши «гигиенические» дыры. Вместо того чтобы проводить реформы. Например, нам не хватает денег на что-либо, и мы просто просим деньги. Нам дают деньги, и мы начинаем как прежде, так и дальше финансировать наш бюджет без изменений, без рефом. Третье. Мы, к сожалению, не вкладываем деньги в исследования и разработки. Нам очень нужны оборонные предприятия. Нам очень нужно производство оружия, дронов в Украине. В это нужно инвестировать. И пока международные средства идут, я бы сказал: слушайте, давайте договоримся, что, например, 15% этих денег идут в на эти потребности, потому что если мы не будем этого делать, мы никогда не будем этого делать. А кто тогда их будет делать?

Чем важна Одесса для Украины?

«Предприимчивая» Одесса в свободной Центральной Европе. Я добавил бы еще многогранная, разнообразная, инновационная, живая, динамичная Одесса. Нет больше такого города, у которого еще аспект моря. По инновационности еще может конкурировать Львов. Но там даже реки нет, понимаете. Сколько бы Вакарчук ни пел, «берег реки, которой нет». Одесса – это жемчужина Украины. И не только Украины, а всей Центральной Европы, роль которой невозможно переоценить.

Решение быть оптимистом, это наше с вами решение

Решение о том, быть оптимистом – это твое решение, это мое решение.

Оптимисты живут дольше, они здоровее. Решение быть оптимистом – наше с вами, какими бы ни были обстоятельства. Как бы нам ни было тяжело, давайте оставаться оптимистами. И между прочим, сейчас Украина как раз и показывает пример такого оптимизма, несмотря ни на что. И нам легко быть сейчас оптимистами. Знаете почему? Потому что мы боремся не просто с пессимистом, мы сражаемся с психопатом-пессимистом, который все еще продолжает ставить памятники Ленину.

А это значит, что они считают, что их лучшие дни позади. Они просто хотят туда вернуться. Мы же считаем, что наши лучшие дни впереди. Мы победим и это будет прекрасно. Мы вступим в ЕС и НАТО, и у нас будут безопасность и европейские правила. И это отлично. И у нас будет добропорядочное правительство, и это тоже – прекрасно. И контрабанда будет называться контрабандой. И это прекрасно, потому что будет меньше контрабанды. И у нас будут лучшие дороги, и у нас будет чище воздух. И это все у нас впереди.

ЕС теперь понимает, что с Украиной и другими странами, они будут сильнее. Потому что нужно будет конкурировать с Китаем. И чем меньше будет ЕС, тем труднее им будет конкурировать. Понимаете, вдруг нашелся оптимистический смысл и для ЕС тоже. И эту миссию, которую мы своим оптимизмом несем в мир, давайте будем продолжать в первую очередь у нас.

Полную версию встречи Павла Шереметы можно увидеть на Youtube канале проекта Re:OpenUkraine https://youtu.be/oolIuT6eRi4

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Фото: Игорь Казанжи