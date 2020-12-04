Экомаршрут в Одессе: на выходных соберут мусор на переработку

В воскресенье, 6 декабря, в Одессе пройдёт очередной экомаршрут. Волонтёры будут собирать отсортированные пластиковые бутылки, пакеты, макулатуру и прочее вторсырьё.

Об этом сообщают на странице мероприятия в «Фейсбук»

В последнее время всё больше одесситов приобщается к культуре осознанного обращения с отходами. Это подтверждают экомаршруты, которые периодически организовывает ОО «Спільна мета».

Так, 6 декабря, все, кто сортирует дома мусор, смогут сдать его по следующим локациям:

• 10:00 – 10:10 — парковка «Таврии В» «Малиновский»;

• 10:20 – 10:30 — ЖК «Радужный» возле универсама «Копейка» на Небесной Сотни, 65а;

• 10:40 – 10:50 — парковка «Таврии В» «Вузовский»;

• 11:00 – 11:10 — ЖК «Одиссей» («Альтаир»);

• 11:20 – 11:35 — парк Горького (со стороны ул. Варненской);

• 11:45 – 11:50 — площадь Б.Деревянка («Дом мебели»);

• 12:00 – 12:05 — 10-я ст. Большого Фонтана;

• 12:10 – 12:25 — 5ст. Большого Фонтана (сквер Героев-летчиков);

• 12:35 – 12:40 — ЖК «Гольфстрим»;

• 12:45 – 12:50 — Сегедская;

• 12:55 – 13:10 — пр-т Шевченко, ОГА;

• 14:35 – 14:50 — парк Шевченко (возле памятника Т. Г. Шевченко);

• 15:00 – 15:10 — Соборная площадь;

• 15:40 – 15:50 — ЖК «7 небо»;

• 15:55 — Крайняя, 1а;

• 16:00 — Тираспольске шоссе/Амурский переулок 1-й;

• 16:05 — Тираспольске шоссе/Селекционная.

Организаторы просят приносить сырьё чистым, сухим, рассортированным и спрессованным. Будут принимать:

• 1 PET;

• 2 HDPE;

• стекло;

• бумага;

• картон;

• Al (алюминиевые банки) и другие металлы;

• полиэтиленовые пакеты (маечки, пакет с пакетами).

Напомним, на парковке возле ТРЦ «Ривьера» открылась первая в Одессе сортировочная станция отходов.