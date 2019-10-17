fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Як ведучі першого тревел-шоу про Україну відвідали Одеську область

Як ведучі першого тревел-шоу про Україну відвідали Одеську область

Ведучі першого англомовного тревел-шоу про Україну Discover Destination UA відвідали селище Вилкове, Кілійського району.

Про це повідомили ведучі шоу – Дімітріос із Греції та Джона зі Швеції у Facebook.

– Наша мандрівка Україною продовжується, і ми знімаємо свій туристичний влог у Вилкове. Найкращий спосіб провести час у Вилкове – взяти човен і весь день їздити по каналах. Так ми і зробили. Спокійно, без зайвих рухів. Просто насолоджуючись пейзажами, – зазначили ведучі.

Селищем на Одещині іноземці були приємно вражені:

– Біля Вилкове є унікальне місце під назвою “Нульовий кілометр”. Тут впадає в Чорне море друга найдовша річка в Європі – Дунай. Тут споруджено цікаву пам’ятку «0 км», і така ж пам’ятка, до речі, стоїть у гірському масиві Шварцвальда, де починається Дунай. Що ж, ми не могли проїхати таке місце, подорожуючи Україною! Цей пам’ятник та територія оповиті легендами. Наприклад, якщо людина, яка хоче підвищення заробітної плати, стрибає через середину нуля, то до суми, яку він / вона отримує, буде додано нуль! Вірите чи ні, але якщо до нашої заробітної плати додадуть 0, не завадять.

"Нульовий кілометр" на Одещині

“Нульовий кілометр” на Одещині

Дімітріос та Джона вперше відвідують Україну та опановують туристичні маршрути, як популярні, так і нові. Впродовж 30 днів експедиції знімальна група побувала у більш ніж 100 локаціях – архітектурних пам’ятках, музеях, культурних центрах, кулінарних закладах, природних ландшафтах та розважальних заходах.

Всього у першому сезоні створено 20 епізодів, присвячених огляду різних міст, серед яких – Київ, Львів, Одеса, Чорнобиль, Запоріжжя, Луцьк, Ужгород, Мукачево, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Вінниця, Умань та інші.

Посилання:

YouTube-канал

Facebook-сторінка

Instagram-сторінка

Нагадаємо, що в Україні створили сервіс для планування подорожей.

Фото: Discover Destination UA

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить