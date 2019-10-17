Як ведучі першого тревел-шоу про Україну відвідали Одеську область

Про це повідомили ведучі шоу – Дімітріос із Греції та Джона зі Швеції у Facebook.

– Наша мандрівка Україною продовжується, і ми знімаємо свій туристичний влог у Вилкове. Найкращий спосіб провести час у Вилкове – взяти човен і весь день їздити по каналах. Так ми і зробили. Спокійно, без зайвих рухів. Просто насолоджуючись пейзажами, – зазначили ведучі.

Селищем на Одещині іноземці були приємно вражені:

– Біля Вилкове є унікальне місце під назвою “Нульовий кілометр”. Тут впадає в Чорне море друга найдовша річка в Європі – Дунай. Тут споруджено цікаву пам’ятку «0 км», і така ж пам’ятка, до речі, стоїть у гірському масиві Шварцвальда, де починається Дунай. Що ж, ми не могли проїхати таке місце, подорожуючи Україною! Цей пам’ятник та територія оповиті легендами. Наприклад, якщо людина, яка хоче підвищення заробітної плати, стрибає через середину нуля, то до суми, яку він / вона отримує, буде додано нуль! Вірите чи ні, але якщо до нашої заробітної плати додадуть 0, не завадять.

Дімітріос та Джона вперше відвідують Україну та опановують туристичні маршрути, як популярні, так і нові. Впродовж 30 днів експедиції знімальна група побувала у більш ніж 100 локаціях – архітектурних пам’ятках, музеях, культурних центрах, кулінарних закладах, природних ландшафтах та розважальних заходах.

Всього у першому сезоні створено 20 епізодів, присвячених огляду різних міст, серед яких – Київ, Львів, Одеса, Чорнобиль, Запоріжжя, Луцьк, Ужгород, Мукачево, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Вінниця, Умань та інші.

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Нагадаємо, що в Україні створили сервіс для планування подорожей.

Фото: Discover Destination UA