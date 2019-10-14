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Новости Одессы и Одесской области

Тепер точно нічого не забудете: в Україні створили сервіс для планування подорожей

Тепер точно нічого не забудете: в Україні створили сервіс для планування подорожей

В Україні створили сервіс для подорожей – ZIBRAV.

Про це у Facebook повідомив творець сервісу Сергій Немирський.

Коли люди збираються у подорож, то обов’язково готують список необхідних речей. Це може бути документ в Excel, лист, написаний від руки, або нотатка у смартфоні. Однак, формуючи список, потрібно враховувати погоду, особливості місцевості та інші корективи, про які туристи можуть забути.

– Всі ці проблеми ми вирішуємо одним сервісом. Zibrav сам складає список потрібних речей, який можна підлаштувати під свої потреби – додати щось потрібне, прибрати зайве. Zibrav підказує, що знадобиться в тій місцевості, куди ви збираєтесь і за тої погоди, яка вас там зустріне. Zibrav підбирає потрібне для того, що ви збираєтесь робити в подорожі… забути щось буде важко, бо при пакуванні можна відмічати те, що вже у валізі/рюкзаку, – пояснює  Сергій Немирський.

Посилання на сервіс – тут.

Скріншот з сайту.

Фото: UkrMedia

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