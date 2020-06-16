Як в Одесі влаштували змагання з вітрильного спорту? (фото)

В Одесі стартував сезон спортивної навігації.
Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.
12 – 14 червня в Одесі, на зовнішньому рейді Чорноморського яхт-клуба (пляж «Отрада», траверси 7-9), відбулися змагання «Відкриття сезону навігації» з вітрильного спорту в класах: «Оптиміст», «Кадет», «Лазер Радіал»,«Лазер-4.7» і «420».
У змаганнях взяли участь близько 50 спортсменів з м. Одеси.
Переможцями змагань в класах стали:
«Оптиміст»
Дмитро Свищев – 1 місце (юнаки);
Володимир Канцуров – 1 місце (молодша вікова група);
Аріна Бикова – 1 місце (дівчата).
«Лазер-4.7»
Михайло Золотарьов – 1 місце (юнаки);
Лідія Златова – 1 місце (дівчата).
«Лазер Радіал»
Андрій Вердіш – 1 місце (юнаки).
«Кадет»
Костянтин Мясников і Кирило Соловйов – 1 місце (екіпаж);
«420»
Анастасія Масленникова і Богдан Оксаніч – 1 місце (екіпаж).
Всі призери нагороджені грамотами та медалями.
Фото: пресслужба