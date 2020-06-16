Як в Одесі влаштували змагання з вітрильного спорту? (фото)

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

12 – 14 червня в Одесі, на зовнішньому рейді Чорноморського яхт-клуба (пляж «Отрада», траверси 7-9), відбулися змагання «Відкриття сезону навігації» з вітрильного спорту в класах: «Оптиміст», «Кадет», «Лазер Радіал»,«Лазер-4.7» і «420».

У змаганнях взяли участь близько 50 спортсменів з м. Одеси.

Переможцями змагань в класах стали:

«Оптиміст»

Дмитро Свищев – 1 місце (юнаки);

Володимир Канцуров – 1 місце (молодша вікова група);

Аріна Бикова – 1 місце (дівчата).

«Лазер-4.7»

Михайло Золотарьов – 1 місце (юнаки);

Лідія Златова – 1 місце (дівчата).

«Лазер Радіал»

Андрій Вердіш – 1 місце (юнаки).

«Кадет»

Костянтин Мясников і Кирило Соловйов – 1 місце (екіпаж);

«420»

Анастасія Масленникова і Богдан Оксаніч – 1 місце (екіпаж).

Всі призери нагороджені грамотами та медалями.

Фото: пресслужба

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