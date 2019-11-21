Як в Одесі відзначили День Гідності та Свободи – фото

В Одесі провели заходи до Дня Гідності і Свободи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Сьогодні, 21 листопада, у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Кобзарю.

У заході взяли участь представники керівництва міста та області, військовослужбовці та представники громадських організацій міста.

Заходи приурочені до шостих роковин початку масових акцій громадянського протесту, які відбулися під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).

Фото: Одеська міська рада

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