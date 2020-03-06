Як в Одесі відбудеться вшанування пам’яті Тараса Шевченка: план заходів

В Одесі відбудеться захід присвячений 206-ї річниці від дня народження Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

9 березня о 10:00 в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться урочисте покладання квітів до пам’ятника Великому Кобзарю.

Захід присвячений 206-ї річниці від дня народження видатного українського поета, прозаїка, драматурга, художника, політичного та громадського діяча Т.Г. Шевченка.

З нагоди річниці з дня народження Великого Кобзаря в закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси та бібліотеках міста відбудуться інформаційно-просвітницькі та мистецькі заходи.

Для забезпечення безпеки учасників ритуалу покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з 09.40 до 10.20 09 березня 2020 року тимчасово буде припинений рух автотранспортних засобів на ділянці від будинку № 24 до будинку № 36 по вул. Маразліївській та Сабанському провулку.

Фото: ck-oda.gov.ua

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