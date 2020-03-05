Як в Одесі працюватимуть медичні заклади під час святкових вихідних: графік роботи

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів Одеси у святкові і вихідні дні березня 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри і дитячі поліклініки працюватимуть за таким графіком:
- 7 березня, субота – робочий день за графіком суботи,
- 8 березня, неділя – вихідний день,
- 9 березня, понеділок – святковий день.
Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіку.
Служба екстреної медичної допомоги «103», пункти невідкладної стоматологічної допомоги та травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.
Також щодня цілодобово будуть здійснюватися виїзди автомобіля міської служби невідкладної медичної допомоги та консультації кол-центру за телефонами: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) та 0-800-50-15-50 (з мобільних).
Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:
– Лідерсовський бульвар, 11 – міська лікарня №5, телефон 722-62-60;
– вул. Болгарська, 38 – консультативно-діагностичний Центр міської клінічної лікарні №1, телефон 732-66-26;
– пр-т Добровольського, 100 – консультативно-діагностичний Центр №29, тел. 52-90-18;
– вул. Академіка Воробйова, 5 – міська клінічна лікарня №11, тел. 793-24-17.
Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.
Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами:
– Люстдорфська дорога, 86а – міська стоматполіклініка №3;
– вул. Академіка Заболотного, 27 – міська стоматполіклініка №5.
Фото: khor.gov.ua
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