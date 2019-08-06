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Як український паралімпієць встановив світовий рекорд

Як український паралімпієць встановив світовий рекорд

Паралімпієць за 18 годин безперервного запливу подолав 62 кілометри.

Український паралімпієць Олег Іваненко підкорив протоку Ла-Манш. За 18 годин безперервного запливу він подолав 62 кілометри, а це майже вдвічі більше, ніж передбачалося.

Про свою подорож Іваненко розповів у циклі публікацій у Facebook.

“Ла-Манш підкорений! І можна сказати, що навіть двічі. За 18 годин безперервного запливу я подолав 62 кілометри. А це майже в два рази більше ніж передбачалося, якби ми пливли по прямому курсу. Через сильні течії і вітер довелося йти галсами. Звідси і вийшла така збільшена протяжність запливу”, – повідомляє Олег Іваненко.

У декількох публікаціях чоловік розповів про перешкоди на шляху до встановлення світового рекорду.

“До ночі температура повітря впала майже до +12, піднявся сильний вітер і пішли хвилі. Але я плив. Однак навіть при такій протяжності нашого шляху, наполегливості і прагнення до перемоги до французького берега ми не допливли всього 8 кілометрів. Почався відплив і ми потрапили в сильну течію, яку навіть супер підготовлений паралімпієць подолати не зможе. Тому було прийнято дуже непросте для мене рішення повертатися в англійський порт.
Дякую вам всім за підтримку! Вона мені давала сили”, – зазначив Іваненко.

Сильна течія завадила завершити заплив. Одного разу корабель знесло далеко в сторону від Олега, тоді команда вирішила припиняти заплив.

“Крім низької температури, ще однією проблемою була величезна кількість водоростей, які так і намагалися потрапити в рот в момент вдиху, а зчищати їх з очок доводилося практично при кожному гребку. Хоча в момент старту я і був трохи шокований, але те, що мене чекало до ночі я собі і уявити не міг в самих своїх песимістичних прогнозах. Ми постійно потрапляли в сильні течії. Через це замість очікуваних 32 кілометрів довелося пройти 62. Тому що необхідно було огинати течії. А під завершення запливу ми потрапили в таку течію, поєднану з відливом, що навіть корабель знесло далеко в сторону від мене. Останні 700 метрів я плив майже дві з половиною години. А фактично стояв на місці, борючись з сильною течією. Тут вже стало зрозуміло, що треба припиняти заплив. І так до того моменту я проплив таку відстань, яка практично прирівнюється тому, якби я плив по Ла-Маншу з Англії до Франції і назад…”, – розповідає паралімпієць.

Друзі! Вітаю вас з нашою спільною перемогою! Є рекорд Світу! Ла-Манш підкорений! І можна сказати, що навіть двічі. За 18…

Опубліковано Олегом Іваненком Пʼятниця, 2 серпня 2019 р.

Інші деталі запливу можна прочитати на офіційній сторінці українського рекордсмена Олега Іваненко.

Фото: Facebook

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