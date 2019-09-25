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Новости Одессы и Одесской области

Израиль открывает прямые рейсы Тель-Авив – Одесса

Израиль открывает прямые рейсы Тель-Авив – Одесса

Израильская авиакомпания “Israir” вводит прямые рейсы Тель-Авив – Одесса с 21 ноября.

Как сообщает УСИ со ссылкой на авиакомпанию, полеты будут выполняться на лайнерах Airbus.

В неделю будет два рейса — по четвергам и воскресеньям.

Вылет из аэропорта Бен-Гурион – в 23:25, посадка в Одессе – в 02:15. Обратные рейсы вылетают в ночь на понедельник и на четверг в 03:15, посадка в Израиле – в 06:05.

Стоимость билета будет стартовать от 199 долларов. Эта сумма включает в себя 8 кг ручной клади. Дополнительное багажное место обойдется в  35 долларов в одну сторону. Таким образом, полет туда и обратно с багажом будет стоить не менее 269 долларов.

Фото: sb.by

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