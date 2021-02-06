Изолятор временного содержания в Белгороде-Днестровском оснастили современной техникой (видео)

По сообщению областного Главка Нацполиции, этот изолятор открыт в рамках пилотного проекта «ІТТ Custody Records» (Custody Records – система, предотвращающая нарушения прав человека в изоляторах временного содержания – ред.).

В течение нескольких месяцев административное здание полностью перепроектировали и оснастили новой мебелью, техникой и программным оборудованием, чтобы фиксировать все действия правоохранителей в отношении подозреваемых в совершении преступлений, с момента их фактического задержания и до момента освобождения или перевозки в следственные изоляторы.

В полиции отмечают, что технические возможности системы «ІТТ Custody Records» позволяют пользователям дистанционно наблюдать за тем, как соблюдаются права задержанных в любое время суток, а также выходить с ними на аудиосвязь.

Как отметил начальник полиции региона Олег Бех, запуск изолятора временного содержания такого уровня – «важный шаг к повышению гарантий защиты прав наших граждан и решения спорных моментов, которые могут возникнуть».

Ранее в Одесском следственном изоляторе отремонтировали одну из камер. Ремонт сделали за счет прибыли от предоставления услуги «платная камера». На него потратили 39 291 грн.

Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области