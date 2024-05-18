Изменится ли в Одессе погода в воскресенье 19 мая

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 19 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается преимущественно теплая, но облачная погода. Существенных осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 19 мая
В Одессе воскресный день обещает быть облачным с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем воздух прогреется до 18-20°С.
Температура морской воды 14-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 мая
По Одесской области на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 18-23°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.