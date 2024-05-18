Новости Одессы и Одесской области

Изменится ли в Одессе погода в воскресенье 19 мая

Изменится ли в Одессе погода в воскресенье 19 мая

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 19 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается преимущественно теплая, но облачная погода. Существенных осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Одессе на 19 мая

В Одессе воскресный день обещает быть облачным с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11°С тепла, днем воздух прогреется до 18-20°С.

Температура морской воды 14-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 19 мая

По Одесской области на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°С, днем 18-23°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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