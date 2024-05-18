Чи зміниться в Одесі погода у неділю 19 травня

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у неділю, 19 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується переважно тепла, але хмарна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 19 травня
В Одесі неділя обіцяє бути хмарною з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°С тепла, вдень повітря прогріється до 18-20°С.
Температура морської води 14-15°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 травня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°С, вдень 18-23°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.