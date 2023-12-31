Изменится ли в Одессе погода в первый день 2024 года

Прогноз погоды в Одессе на 1 января

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем воздух прогреется до 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 1 января

В Одесской области в первый день нового года будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 8-13°С выше нуля.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.

Фото Марии Котовой