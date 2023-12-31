Чи зміниться в Одесі погода у перший день 2024 року

Завтра, першого дня нового 2024 року, у понеділок 1 січня, в Одесі та Одеській області утримається досить тепла погода. Опадів синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди в Одесі на 1 січня
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень повітря прогріється до 8-10°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 січня
На Одещині першого дня нового року буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 1°С до 4°С тепла, вдень 8-13°С вище за нуль.
На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.
Фото Марії Котової