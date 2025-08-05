Ключевые моменты:

Измаил простился с героем-пограничником Александром Бушатом;

Похороны прошли на Аллее Славы Нового кладбища.

В 2023 году Александр вступил в ряды Измаильского пограничного отряда;

Служил в Луганском отряде;

За отвагу на передовой награждён знаком «За мужество в охране государственной границы».

Вчера, 4 августа, в городе Измаил состоялось прощание с солдатом Государственной пограничной службы Украины Александром Бушатом. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В 2023 году мужчина присоединился в ряды Измаильского пограничного отряда, а затем отправился на службу в Луганский пограничный отряд.

Александр отважно выполнял боевые задачи на передовой, за что был отмечен нагрудным знаком «За мужество в охране государственной границы».

Провести Героя в последний путь пришли родные, боевые товарищи, друзья, а также жители города.

«Саня был душой компании, всегда поддерживал и никогда не оставлял в беде. В самых тяжелых обстоятельствах он показывал настоящий характер, не сдавался и всегда шел до конца. Верный, сильный, настоящий друг», — говорит о нем побратим Вадим.

Похоронили военнослужащего на Аллее Славы на Новом кладбище в Измаиле.

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