Ключевые моменты:
- Измаил простился с героем-пограничником Александром Бушатом;
- Похороны прошли на Аллее Славы Нового кладбища.
- В 2023 году Александр вступил в ряды Измаильского пограничного отряда;
- Служил в Луганском отряде;
- За отвагу на передовой награждён знаком «За мужество в охране государственной границы».
Вчера, 4 августа, в городе Измаил состоялось прощание с солдатом Государственной пограничной службы Украины Александром Бушатом. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В 2023 году мужчина присоединился в ряды Измаильского пограничного отряда, а затем отправился на службу в Луганский пограничный отряд.
Александр отважно выполнял боевые задачи на передовой, за что был отмечен нагрудным знаком «За мужество в охране государственной границы».
Провести Героя в последний путь пришли родные, боевые товарищи, друзья, а также жители города.
«Саня был душой компании, всегда поддерживал и никогда не оставлял в беде. В самых тяжелых обстоятельствах он показывал настоящий характер, не сдавался и всегда шел до конца. Верный, сильный, настоящий друг», — говорит о нем побратим Вадим.
Похоронили военнослужащего на Аллее Славы на Новом кладбище в Измаиле.
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