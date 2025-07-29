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Сергей Мельниченко погиб во время выполнения боевого задания в составе подразделения РХБ защиты.

Родом из Алексеевки, жил и работал в Измаиле.

Похоронен на Аллее Славы в Измаиле.

Сергей Мельниченко родился в селе Алексеевка Одесской области, получил образование электрогазосварщика, прошёл срочную службу и более 10 лет трудился судокорпусником в Измаиле, рассказал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

В 2012 году женился, стал отцом дочери и с нетерпением ждал рождения сына, который должен появиться на свет уже в следующем месяце.

С началом полномасштабного вторжения РФ он без колебаний встал на защиту Родины. Искренний, добрый, улыбчивый — он был примером мужества и любви к семье и стране. Погиб как Герой, и его имя навсегда останется в памяти родных, друзей и всех, кто знал его.

Сергея Мельниченко похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище в Измаиле.

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