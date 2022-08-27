Новости Одессы и Одесской области

В ОГА рассказали, сколько детей покинули Одесскую область из-за войны

В ОГА рассказали, сколько детей покинули Одесскую область из-за войны

Из-за российского вторжения из Одесской области выехали почти 55 тысяч учащихся школ, из них 39 тысяч 480 – за границей.

Об этом сообщил директор Департамента науки и образования Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

По его словам, в другие страны из Одесского района уехали 31 тысяча 480 учеников. Еще 2 тысячи 664 выехали из Измаильского района, 1 тысяча 871 из Белгород-Днестровского района.

Также, начиная с 24 февраля, область покинули 23 тысяч дошкольников.

Александр Лончак отметил, что в Одесской области, в результате ракетных ударов врага, повреждены 17 учебных заведений, из которых два заведения дошкольного, восемь — общего среднего образования, три заведения внешкольного образования, один детский дом, два заведения профессионального и профессионального высшего образования.

Ранее мы рассказывали как будут учиться одесские школьники с 1 сентября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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