Очное обучение или онлайн: как будут учиться одесские школьники с 1 сентября?

Несмотря на войну, учебный год в одесских школах начнется, как обычно, 1 сентября. Уже сейчас родители могут проголосовать за один из трех типов обучения: очные занятия, Zoom или обучение дома.

Сегодня бомбоубежища в Одессе имеют 33 учебных заведения. Но, по словам директора Департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, только 5% родителей согласились на очное обучение с 1 сентября. Мы спросили детей и их родителей, как лучше учиться одесским школьникам.

«Я перешла в девятый класс, и в этом году мы скорее всего будем учиться дистанционно. Пока что точно не говорят, но было голосование, родителям отправляли тест, и за офлайн обучение вообще никто не проголосовал, все за онлайн-игры. span style=»font-weight: 400;»>– говорит ученица 9 класса Анастасия.

Оксана – мать двух девушек, которые ходят в начальную школу, – также признается, что в их классе практически никто не согласился на очное обучение.

Почти все единогласно проголосовали за Zoom. Только один человек у нас пошел на очное обучение, но при этом он будет учиться с другим преподавателем и в другой школе. Нам говорили, что в нашей школе нет возможности проводить очные занятия, у нас нет бомбоубежища, к сожалению. И люди, которые хотят заниматься очно, должны написать заявление и перейти в другую школу, которая может их принять. -weight: 400;»>– говорит Оксана.

Еще одна одесситка Татьяна признается, в колледже ее сына до сих пор не определились с бомбоубежищем.

«Вопрос относительно бомбоубежища еще решается, потому что сам колледж находится в центре города, то есть какое-то помещение под бомбоубежище они рассматривают. Как оно там будет оборудовано? Решение по поводу очной или онлайн-обучения будет принято только к концу августа. – рассказывает Татьяна.

Женщина опасается, что очное обучение, даже рядом с бомбоубежищем, может быть опасным.

Вы понимаете, я просто уже была под ракетами, стояла, и это просто раз – и все . И ты не понимаешь, что это вышло. Это все за одну минуту, то есть ты даже сориентироваться не можешь. Это вообще доля секунды, ракеты же не слышно, не видно. Только видишь результат прилета. Но если ребенок идет в школу, и тут раз, и он прилетел?», – говорит Татьяна.

Многие родители считают, что детям нужно живое общение со сверстниками, однако во время военного положения, лучше заботиться о физической безопасности.

«Сейчас лучше домашняя форма обучения. Меньшее общение с детьми, с учителями, но все-таки внешне страшно ребенка куда-то отпускать. Поэтому, мне кажется, лучше пусть дома пока учатся. А когда закончится война в нашу пользу, то можно будет отпустить ребенка в школу. >– говорит Максим, крестный отец одесского школьника.

Но со спортивными, художественными и музыкальными школами ситуация совсем другая. Одесситка Оксана объясняет:

«Ребенок, который занимается в музыкальной школе онлайн, – это проблема. Преподаватель не может его исправить. Правильно ли ты держишь скрипку, правильно ли у тебя стоит рука – это физически нужно сделать. Родители в большинстве своем не обладают такими навыками, чтобы правильно помочь своему ребенку. Мы идем в музыкальную школу, там тоже предложили выбор оффлайн и онлайн обучение. Мы проголосовали за офлайн. Музыкальная школа располагает бомбоубежищем, и мы будем находиться рядом со школой напрямую. Там всего несколько часов обычно продолжаются занятия. Мы предполагаем, что мы будем рядом, в случае, если будет ракетная угроза, мы будем забирать ребенка. Но в музыкальной школе проводить онлайн обучение, на мой взгляд, – это непродуктивно.».

Учитель физического воспитания и директор спортивного клуба Вилин Сандр подтверждает, что спортивные заведения в этом году будут работать очно.

«Все наши спортивные секции работают в очном формате. Мы предприняли все меры предосторожности. Родители дали согласие на то, чтобы дети занимали ся тем или иным видом спорта. На нашей спортивной базе есть бомбоубежище. Если звучит сирена, тренер сводит детей к бомбоубежищу. Там у нас есть медикаменты, вода, запасной выход. Все эти моменты предусмотрены. Сегодня мы подводили статистику, сейчас у нас занимаются 60% детей. Раньше было около 400 детей, сейчас около 260-270. Работаем, потому что детям нужно заниматься. Итак, карантин нас выбил на два года, и здесь сейчас война. Жизнь продолжается. Украина больше всего. Одесса является и будет Украиной», – заключает Вилин Сандр.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, как будет проходить как проходить очное обучение в школах: вопросы и ответы.