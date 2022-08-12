Как будет проходить очное обучение в школах: вопросы и ответы

Родители получат от своего классного руководителя информацию о том, в каком учебном заведении будет проходить обучение вашего ребенка, дату и время родительского собрания.
Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.
Это означает, что укрытие этой школы позволили использовать и заведение может работать очно, – отметила она.
После собрания родители смогут принять окончательное решение о форме обучения ребенка в военное время. Елена Буйневич также привела ответы на самые распространенные вопросы в этой связи:
Смогут ли родители поменять обучение с очного на дистанционное и наоборот в сентябре?
— С глазного на дистанционное – да. Напротив – если будут места в созданных сейчас классах.
Говорят, что выбранная форма обучения неизменна на весь 2022-23 год. Даже когда война закончится, будут ли дети учиться дистанционно?
— Нет. Мы просим определиться с этим вопросом на ПЕРИОД ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Если обучение ребенка проходит очно не в нашей школе, сможет ли он вернуться к нему после войны?
— Да, место ребенка в вашей школе сохраняется.
Класс почти весь на дистанционном, а мы будем учиться очно. Можно ли сохранить учителя?
— В общем, это невозможно. Если весь класс выбирает очно (я знаю о 2 таких случаях), тогда педагог остается со своим классом. Дети же для очного обучения в 1-2 классах объединяются сейчас в классы с учетом многочисленных нормативов.
Можно ли очно изучать только сложные предметы?
— Мы максимально сокращаем время пребывания в школе. Часть предметов будет вынесена на дистанционное обучение. Математику, иностранный язык, украинский язык и литературу, физику, химию, историю Украины и еще несколько предметов – очно. Группы продленного дня не будут работать. По крайней мере, в сентябре.
Ранее сообщалось, что в Одессе откроют постоянные дистанционные классы.
Фото: УСИ