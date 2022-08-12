Как будет проходить очное обучение в школах: вопросы и ответы

Родители получат от своего классного руководителя информацию о том, в каком учебном заведении будет проходить обучение вашего ребенка, дату и время родительского собрания.

Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Это означает, что укрытие этой школы позволили использовать и заведение может работать очно, – отметила она.

После собрания родители смогут принять окончательное решение о форме обучения ребенка в военное время. Елена Буйневич также привела ответы на самые распространенные вопросы в этой связи:

Смогут ли родители поменять обучение с очного на дистанционное и наоборот в сентябре?

— С глазного на дистанционное – да. Напротив – если будут места в созданных сейчас классах.

Говорят, что выбранная форма обучения неизменна на весь 2022-23 год. Даже когда война закончится, будут ли дети учиться дистанционно?

— Нет. Мы просим определиться с этим вопросом на ПЕРИОД ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ.

Если обучение ребенка проходит очно не в нашей школе, сможет ли он вернуться к нему после войны?

— Да, место ребенка в вашей школе сохраняется.

Класс почти весь на дистанционном, а мы будем учиться очно. Можно ли сохранить учителя?

— В общем, это невозможно. Если весь класс выбирает очно (я знаю о 2 таких случаях), тогда педагог остается со своим классом. Дети же для очного обучения в 1-2 классах объединяются сейчас в классы с учетом многочисленных нормативов.

Можно ли очно изучать только сложные предметы?

— Мы максимально сокращаем время пребывания в школе. Часть предметов будет вынесена на дистанционное обучение. Математику, иностранный язык, украинский язык и литературу, физику, химию, историю Украины и еще несколько предметов – очно. Группы продленного дня не будут работать. По крайней мере, в сентябре.

Ранее сообщалось, что в Одессе откроют постоянные дистанционные классы.

Фото: УСИ