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Новости Одессы и Одесской области

Из-за сильного ветра в Одессе не могут сесть самолеты

Из-за сильного ветра в Одессе не могут сесть самолеты

1 октября не смогло приземлиться несколько авиалайнеров. Помешал ураганный ветер с северо-запада.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Так, не смогло сесть латвийское воздушное судно, прилетевшее из Риги. Пилот развернул его и отправился в Борисполь.

Тужа же ушел направлявшийся в Одессу самолет из Шарм-эль-Шейха.

Кроме того, не стали рисковать представители турецких авиалиний. Они решили вместо Одессы совершить посадку в Кишиневе.

А из Киева в Одессу пришлось задержать несколько рейсов.

Отметим, что взлетно-посадочная полоса в одесском аэропорту сейчас работает в ограниченном режиме. Там строят рулежную дорожку, из-за чего ее укоротили на 350 метров. Строительство планируют завершить к 30 ноября.

Это ограничение уже не впервые создает сложности иностранным авиакомпаниям.

Фото: dumskaya.net

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