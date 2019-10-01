Из-за сильного ветра в Одессе не могут сесть самолеты

1 октября не смогло приземлиться несколько авиалайнеров. Помешал ураганный ветер с северо-запада.
Об этом сообщает dumskaya.net.
Так, не смогло сесть латвийское воздушное судно, прилетевшее из Риги. Пилот развернул его и отправился в Борисполь.
Тужа же ушел направлявшийся в Одессу самолет из Шарм-эль-Шейха.
Кроме того, не стали рисковать представители турецких авиалиний. Они решили вместо Одессы совершить посадку в Кишиневе.
А из Киева в Одессу пришлось задержать несколько рейсов.
Отметим, что взлетно-посадочная полоса в одесском аэропорту сейчас работает в ограниченном режиме. Там строят рулежную дорожку, из-за чего ее укоротили на 350 метров. Строительство планируют завершить к 30 ноября.
Это ограничение уже не впервые создает сложности иностранным авиакомпаниям.
Фото: dumskaya.net
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