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Новости Одессы и Одесской области

Паника в аэропорту: в Одессе не могут сесть самолеты из Варшавы

Паника в аэропорту: в Одессе не могут сесть самолеты из Варшавы

Еще вчера крылатая машина должна была приземлиться в южном городе.

Однако, покружив в режиме ожидания, так и не села. В итоге через час самолет отправился из Одессы в аэропорт Борисполь под Киевом. Также отменили еще одну посадку воздушного судна из Варшавы, который должен был прилететь 20 сентября вечером.

На следующий день ситуация повторилась. На этот раз в одесском аэропорту не дождались их борта готовящиеся улететь в Польшу пассажиры, у людей началась паника. Всех отправили на перерегистрацию.

Об этом сообщают dumskaya.net  и odessitua.com.

По данным изданий, сотрудники Одесского аэропорта объяснили ситуацию строительными работами. Так, там строят рулежную дорожку, из-за чего пришлось укоротить взлетно-посадочную полосу.

Теперь то, насколько удачной будет посадка в Одессе, зависит от силы и направления ветра. В администрации одесского аэропорта подчеркнули, что предупреждали об ограничениях с 19 сентября иностранные авиакомпании. Также там отметили, что польские пилоты решили перестраховаться из-за ветра.

В то же время пассажиры в одесском аэропорту говорят, что рейс отменили в последний момент.

Вечерний рейс из Польши также отменили

Вечерний рейс из Польши также отменили

Фото: bebeauty.online, dumskaya.net, odessitua.com

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