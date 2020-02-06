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Новости Одессы и Одесской области

Из-за самостроя в центре Одессы трещит по швам жилой дом (фото)

Из-за самостроя в центре Одессы трещит по швам жилой дом (фото)

Посреди двора на Успенской один из жителей затеял стройку, которую, по словам других жильцов, начал под видом расширения стен. Сооружение стало «расти» в высоту, что вызвало возмущение у жительницы дома рядом со стройкой.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав во дворе по адресу улица Успенская, 43.

Собственник одноэтажного строения затеял стройку еще в июне прошлого года. Тогда, по словам хозяйки дома по-соседству Ирины, владелец расширял стены. Однако вскоре решил разрастаться не только в ширину, но и в высоту.

Соседи были возмущены таким «поворотом» событий и начали обращаться во все профильные инстанции. По информации издания «Думская», в ГАСКЕ ответили, что данное строение – флигель – нежилое помещение. Еще до «реконструкции» его выкупила некая горожанка, чтобы построить две квартиры. Однако инспекторы ГАСКА увидели отклонение от декларации, да и градостроительные условия и ограничения она не получила. После наложенного штрафа Управление строительного контроля решило демонтировать флигель. Но пока каких-либо действий не последовало.

После многократного обращения в градостроительные и коммунальные инстанции жильцы рассказали нам, что ответ получают один и тот же: «у собственника есть все документы».

Тем временем, пока кто-то думает над тем, как бы снести нахалстрой, а кто-то наоборот «прикрывает» владельца помещения, страдают жители двора. В частности, серьезно поврежденным оказался дом Ирины, который граничит с флигелем.

Дом Ирины граничит с нахалстроем

Дом Ирины граничит с нахалстроем

«Я пострадала от этой стройки. У меня потрескался потолок, стены. Хозяин постройки обещал все исправить, а в итоге мне все доделывал зять», – рассказала она.

Нельзя также не обратить внимание на то, что к дому подводят коммуникации. Для этого вырыта траншея, которая тянется от ворот двора к нахалстрою и доставляет множество неудобств жильцам.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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